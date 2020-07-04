نهائي كأس ألمانيا بين ميونيخ وليفركوزن اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقف باير ليفركوزن بين بايرن ميونيخ وثلاثية تاريخية محتملة، عندما يتواجهان اليوم السبت في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، دون جماهير بسبب القيود المفروضة على العودة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأحرز بايرن لقبه الثامن توالياً في الدوري الألماني، وضمن منطقياً بلوغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه في أرض تشيلسي 3-0 في ذهاب ثمن النهائي.

وعادة ما تكون المباراة النهائية للكأس بمثابة مهرجان أمام 75 ألف متفرج على الملعب الأولمبي في برلين، لكن 700 منهم فقط سيتاح لهم الحضور في الملعب التاريخي، على غرار لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والرسميين.

وبينما يطمح بايرن لتعزيز رقمه القياسي وإحراز لقبه العشرين، يحلم ليفركوزن بلقب ثانٍ بعد الأول في 1993، ولم تكن مواجهات ليفركوزن سهلة أمام بايرن مؤخراً، فقد خسر أمامه مرتين في آخر ثلاث مباريات، لكن لاعبي المدرب فليك لم يتذوقوا طعم الخسارة في آخر 16 مباراة.