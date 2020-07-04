شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل سوزا عن بوردو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم إن مدربه البرتغالي باولو سوزا سيترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني. وقال النادي في بيان «علمنا بقرار المدرب باولو سوزا بمغادرة النادي رغم أن العقد بيننا يستمر لعامين آخرين» مضيفاً أنه «يأسف» لهذا القرار. وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن سوزا الذي يستمر عقده الحالي مع بوردو حتى 2022 أبلغ اللاعبين بقراره بالتخلي عن المهمة وترك النادي.

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