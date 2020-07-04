سـيتي يحـتفل بالبطـل برباعـية مذهـلة

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وسجل أهداف سيتي: كيفن دي بروين من ركلة جزاء، ثم سترلينج، علماً أن اللاعبين يفتتحان رصيدهما التهديفي لأول مرة في مسيرتهما بمواجهة ليفربول، وأضاف الشاب فودين الثالث، قبل إن يسجل تشامبرلين الرابع بالخطأ في مرماه.

أراد ليفربول المباراة احتفالاً بتتويج انتظره 30 عاماً، وأرادها سيتي تعويضاً عن خيبة فقدان لقب الموسمين الماضيين. وما بعد تحية «الممر الشرفي»، لم يتوقف سيتي، بل عاث لاعبوه سرعة ونجاعة في شباك منافسهم.

وأنهى سيتي المباراة مــــن الشوط الأول، ولأول مرة منذ مايو 2015 (الخسارة أمام سـتوك سيتي 1-6)، ينهي ليفربول الشوط الأول لمباراة في الدوري الممتاز متأخراً بثلاثة أهداف.

وإذا كان مدرب ليفربول يورجن كلوب، قد أعرب مؤخراً عن تفاجئه بفارق النقاط الذي يفصله عن فريق الإسباني جوارديولا(23 نقطة)، فالأكيد أن قمة استاد الاتحاد زادته قناعة بأن سيتي دفع غالياً ثمن جزء أول متعثر من موسمه.

وقال كلوب بعد المباراة: «مانشستر سيتي فريق مذهل. لقد تابعت موسمهم، لم يلعبوا مباراة سيئة»، لكنه رفض في الوقت عينه اعتبار أن ليفربول كان يعيش نشوة حسم اللقب لصالحه.

من جهته، قال جوارديولا: «لقد فزنا على الأبطال.. فريق استثنائي»، معلقاً على الحديث عن أن ليفربول كان لا يزال في ذهنية الاحتفال بالفوز، بالقول: «وصلوا إلى هنا (ملعب الاتحاد)، ودمهم نظيف من الجعة؛ لذا أعطي فريقي الكثير من التقدير».

وبحسب إحصاءات «أوبتا»، عادل ليفربول أسوأ خسارة لفريق حسم لقب الدوري الممتاز، والتي ألحقها بأرسنال في موسم 1997-‏ 1998. وأعاد سيتي تذكير ليفربول بنتيجة موسمه القياسي في 2017/‏‏‏‏ 2018، حين هزمه على استاد الاتحاد 5-صفر، قبل أن يمضي ليحرز اللقب برصيد 100 نقطة. وكاد أن يكرر النتيجة، أول أمس الخميس، لولا إلغاء هدف الجزائري رياض محرز (90+4)؛ لوجود لمسة يد حسمتها تقنية الفيديو.

جاءت المباراة أقرب إلى استعراض من سيتي أمام مدرجات خالية، وهو ما عكسته الصحف البريطانية، حيث عنونت «ديلي تليجراف»: «السيتي يثير الصخب أمام أبطال البريميرليج».

أما صحيفة «الجادريان» فعنونت «هبوط محطم.. الأبطال يتلقون الهزيمة أمام السيتي المتألق»، وقالت صحيفة «ميرور»: السيتي يتسبب في صداع للبطل بهزيمة مؤلمة.

من جانبها، كتبت صحيفة مترو: «المان سيتي يكرم ليفربول، ثم يحقق فوزاً سهلًا على بطل البريميرليج الجديد».

وأشادت الصحف ووسائل التواصل بما قدمه النجم البلجيكي دي بروين، حيث سجل هدفاً وكان وراء هدفين، وبحسب إحصاءات «أوبتا»، ساهم البلجيكي الذي حمل شارة القيادة، بـ30 هدفاً في آخر 31 مشاركة أساسية له في الدوري، كما أنه وصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 17، وأصبح على بعد 3 «أسيست»؛ لمعادلة رقم الفرنسي تيري هنري (20 تمريرة حاسمة)، كأفضل ممر للأهداف في موسم واحد.

وقال النجم السابق لمانشستر يونايتد روي كين عن دي بروين: هو يجعل المباراة تبدو سهلة بالنسبة لك، يملك موهبة نقيّة.

اشادة بفودين

من جهته، أشاد موقع النادي بما يقدمه فيل فودن، وأكد ان اللاعب صاحب الـ20 عاماً كان إحدى مفاجآت جوارديولا في تشكيلته الأساسية لمواجهة الريدز، لكنه كان حاضراً في الموعد وقاد السيتيزنس للانتصار الكبير بعدما سجل هدفا وصنع آخر. لكن، كيف نجح غوارديولا في إدارة وحماية موهبته الصاعدة؟

المدرب الكتالوني عمد إلى عدم التسرع في إشراك فودين أساسياً في المباريات بشكل متتالي وكان حكيماً في توقيت الفرص التي منحها إياه، إذ قام بتصعيده من فريق الشباب بالأكاديمية قبيل انطلاقة موسم 2017-2018، وأشركه في 10 مباريات مع الفريق الأول وقت أن كان عمره 18 عاماً فقط، منها 3 مباريات في

وفي الموسم التالي (2018-2019)، واصل غوارديولا منح الفرصة لفودين، وزاد من عدد مرات ظهوره، إذ أشركه في 26 مباراة على مدار الموسم ما بين أساسياً واحتياطياً، ليؤكد اللاعب على موهبته الكبيرة التي بدأت في الانفجار بوضوح خلال الموسم الجاري (الثالث).

وعلى مدار الموسم الجاري، شارك فودين في 30 مباراة بكل المسابقات حتى الآن سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9 آخرين، ليجذب أنظار العالم بأكمله إلى موهبته. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اصطفّ لاعبو مانشستر سيتي كحرس شرف لضيوفهم لاعبي ليفربول الذين انتزعوا منهم، الأسبوع الماضي، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل ان يستعرضوا أمامهم بأداء ساحق ومذهل منحهم الفوز 4-صفر.وسجل أهداف سيتي: كيفن دي بروين من ركلة جزاء، ثم سترلينج، علماً أن اللاعبين يفتتحان رصيدهما التهديفي لأول مرة في مسيرتهما بمواجهة ليفربول، وأضاف الشاب فودين الثالث، قبل إن يسجل تشامبرلين الرابع بالخطأ في مرماه.أراد ليفربول المباراة احتفالاً بتتويج انتظره 30 عاماً، وأرادها سيتي تعويضاً عن خيبة فقدان لقب الموسمين الماضيين. وما بعد تحية «الممر الشرفي»، لم يتوقف سيتي، بل عاث لاعبوه سرعة ونجاعة في شباك منافسهم.وأنهى سيتي المباراة مــــن الشوط الأول، ولأول مرة منذ مايو 2015 (الخسارة أمام سـتوك سيتي 1-6)، ينهي ليفربول الشوط الأول لمباراة في الدوري الممتاز متأخراً بثلاثة أهداف.وإذا كان مدرب ليفربول يورجن كلوب، قد أعرب مؤخراً عن تفاجئه بفارق النقاط الذي يفصله عن فريق الإسباني جوارديولا(23 نقطة)، فالأكيد أن قمة استاد الاتحاد زادته قناعة بأن سيتي دفع غالياً ثمن جزء أول متعثر من موسمه.وقال كلوب بعد المباراة: «مانشستر سيتي فريق مذهل. لقد تابعت موسمهم، لم يلعبوا مباراة سيئة»، لكنه رفض في الوقت عينه اعتبار أن ليفربول كان يعيش نشوة حسم اللقب لصالحه.من جهته، قال جوارديولا: «لقد فزنا على الأبطال.. فريق استثنائي»، معلقاً على الحديث عن أن ليفربول كان لا يزال في ذهنية الاحتفال بالفوز، بالقول: «وصلوا إلى هنا (ملعب الاتحاد)، ودمهم نظيف من الجعة؛ لذا أعطي فريقي الكثير من التقدير».وبحسب إحصاءات «أوبتا»، عادل ليفربول أسوأ خسارة لفريق حسم لقب الدوري الممتاز، والتي ألحقها بأرسنال في موسم 1997-‏ 1998. وأعاد سيتي تذكير ليفربول بنتيجة موسمه القياسي في 2017/‏‏‏‏ 2018، حين هزمه على استاد الاتحاد 5-صفر، قبل أن يمضي ليحرز اللقب برصيد 100 نقطة. وكاد أن يكرر النتيجة، أول أمس الخميس، لولا إلغاء هدف الجزائري رياض محرز (90+4)؛ لوجود لمسة يد حسمتها تقنية الفيديو.جاءت المباراة أقرب إلى استعراض من سيتي أمام مدرجات خالية، وهو ما عكسته الصحف البريطانية، حيث عنونت «ديلي تليجراف»: «السيتي يثير الصخب أمام أبطال البريميرليج».أما صحيفة «الجادريان» فعنونت «هبوط محطم.. الأبطال يتلقون الهزيمة أمام السيتي المتألق»، وقالت صحيفة «ميرور»: السيتي يتسبب في صداع للبطل بهزيمة مؤلمة.من جانبها، كتبت صحيفة مترو: «المان سيتي يكرم ليفربول، ثم يحقق فوزاً سهلًا على بطل البريميرليج الجديد».وأشادت الصحف ووسائل التواصل بما قدمه النجم البلجيكي دي بروين، حيث سجل هدفاً وكان وراء هدفين، وبحسب إحصاءات «أوبتا»، ساهم البلجيكي الذي حمل شارة القيادة، بـ30 هدفاً في آخر 31 مشاركة أساسية له في الدوري، كما أنه وصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 17، وأصبح على بعد 3 «أسيست»؛ لمعادلة رقم الفرنسي تيري هنري (20 تمريرة حاسمة)، كأفضل ممر للأهداف في موسم واحد.وقال النجم السابق لمانشستر يونايتد روي كين عن دي بروين: هو يجعل المباراة تبدو سهلة بالنسبة لك، يملك موهبة نقيّة.اشادة بفودينمن جهته، أشاد موقع النادي بما يقدمه فيل فودن، وأكد ان اللاعب صاحب الـ20 عاماً كان إحدى مفاجآت جوارديولا في تشكيلته الأساسية لمواجهة الريدز، لكنه كان حاضراً في الموعد وقاد السيتيزنس للانتصار الكبير بعدما سجل هدفا وصنع آخر. لكن، كيف نجح غوارديولا في إدارة وحماية موهبته الصاعدة؟المدرب الكتالوني عمد إلى عدم التسرع في إشراك فودين أساسياً في المباريات بشكل متتالي وكان حكيماً في توقيت الفرص التي منحها إياه، إذ قام بتصعيده من فريق الشباب بالأكاديمية قبيل انطلاقة موسم 2017-2018، وأشركه في 10 مباريات مع الفريق الأول وقت أن كان عمره 18 عاماً فقط، منها 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا ، اثنان منها أساسيا والثالثة كبديل.وفي الموسم التالي (2018-2019)، واصل غوارديولا منح الفرصة لفودين، وزاد من عدد مرات ظهوره، إذ أشركه في 26 مباراة على مدار الموسم ما بين أساسياً واحتياطياً، ليؤكد اللاعب على موهبته الكبيرة التي بدأت في الانفجار بوضوح خلال الموسم الجاري (الثالث).وعلى مدار الموسم الجاري، شارك فودين في 30 مباراة بكل المسابقات حتى الآن سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9 آخرين، ليجذب أنظار العالم بأكمله إلى موهبته. ومن خلال متابعة تصريحات غوارديولا في المؤتمرات الصحفية بعد المباريات التي شارك بها اللاعب، نجد أن المدرب الكتالوني نجح بشكل رائع في إدارة موهبة فودين وتشكيل وجوده كلاعب متميز في خط وسط السيتي، إذ أن إشادة المدرب بلاعبه الصاعد بعد كل تألق كانت مشروطه دائما بمواصلة الأخير للعمل والتطور والتعلم من الأسماء الكبيرة الموجودة بالفريق.

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