شكرا لقرائتكم خبر عن فزاع يعزي ببطل أنجب بطلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



ويرتبط سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعلاقة صداقة مع البطل حبيب، ووالده، وسبق أن استضافه في أكثر من من مناسبة.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه: «اليوم فقدنا بطلاً أنجب بطلاً. تعازينا وتعاطفنا معك ومع عائلتك. تحلى بالقوة#فريق حبيب».

ويُعدّ عبد المنعم قديروف (57 عاماً) شخصية مرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان الروسية. بالإضافة إلى نجله حبيب، ساهم بتكوين العشرات من المقاتلين على الصعيد العالمي في المصارعة أو الفنون القتالية المختلطة.

وبعد إصابته بالفيروس، نُقل عبد المنعم إلى موسكو بحال حرجة، ووُضع مرتين في غيبوبة اصطناعية، بعد معاناته أيضاً مشكلاتٍ في القلب.

ولجأ نورمحمدوف (31 عاماً) الذي لم يخسر ضمن الوزن الخفيف في بطولة «يو أف سي» (بطولة القتال القصوى) إلى موقع «إنستجرام»؛ لحث الناس في داغستان أكثر المناطق إصابة في روسيا على «الانضباط»، و«الاستماع إلى الأطباء» خلال جائحة «كورونا».

وفي فيديو نشره على حسابه الذي يتبعه أكثر من 20 مليون شخص، قال «النسر»: «إن الأطباء «يتوسلون» الناس للبقاء في منازلهم، الوضع صعب جداً. لدي شخصياً أكثر من عشرين من أقاربي... كانوا في العناية المركزة. كثيرون منهم تركونا. كثيرون من معارفي ماتوا».

تابع، «يجب أن نكون اليوم موحدين أكثر من أي وقت مضى. أن نظهر شجاعتنا، طباعنا وانضباطنا... المستشفيات مزدحمة، هناك الكثير من المرضى والوفيات». متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بأحر التعازي لبطل العالم في الفنون القتالية، حبيب نورمحمدوف، بوفاة والده ومدربه ومعلمه والبطل الرياضي السابق، عبدالمنعم قديروف، عن عمر 56 عاماً، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجدويرتبط سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعلاقة صداقة مع البطل حبيب، ووالده، وسبق أن استضافه في أكثر من من مناسبة.وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه: «اليوم فقدنا بطلاً أنجب بطلاً. تعازينا وتعاطفنا معك ومع عائلتك. تحلى بالقوة#فريق حبيب».ويُعدّ عبد المنعم قديروف (57 عاماً) شخصية مرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان الروسية. بالإضافة إلى نجله حبيب، ساهم بتكوين العشرات من المقاتلين على الصعيد العالمي في المصارعة أو الفنون القتالية المختلطة.وبعد إصابته بالفيروس، نُقل عبد المنعم إلى موسكو بحال حرجة، ووُضع مرتين في غيبوبة اصطناعية، بعد معاناته أيضاً مشكلاتٍ في القلب.ولجأ نورمحمدوف (31 عاماً) الذي لم يخسر ضمن الوزن الخفيف في بطولة «يو أف سي» (بطولة القتال القصوى) إلى موقع «إنستجرام»؛ لحث الناس في داغستان أكثر المناطق إصابة في روسيا على «الانضباط»، و«الاستماع إلى الأطباء» خلال جائحة «كورونا».وفي فيديو نشره على حسابه الذي يتبعه أكثر من 20 مليون شخص، قال «النسر»: «إن الأطباء «يتوسلون» الناس للبقاء في منازلهم، الوضع صعب جداً. لدي شخصياً أكثر من عشرين من أقاربي... كانوا في العناية المركزة. كثيرون منهم تركونا. كثيرون من معارفي ماتوا».تابع، «يجب أن نكون اليوم موحدين أكثر من أي وقت مضى. أن نظهر شجاعتنا، طباعنا وانضباطنا... المستشفيات مزدحمة، هناك الكثير من المرضى والوفيات».



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