فلاح ينتقد «الفيفا».. ويطالب بمونديال لكرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

واصل أبناء كرة الصالات عقد الندوات وورش العمل الرقمية الخاصة بتطوير اللعبة في المنطقة الخليجية لتقديم الأفضل في الاستحقاقات القادمة، لمواكبة التطور الذي تعيشه اللعبة في آسيا، وشارك في الندوة التي جرت بإشراف ورعاية شركة «82 ايفينت» المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي، ممثلاً للعبة من الإمارات، كنموذج لقائد منتخب بلاده، وصولاً للعمل مدرباً لمنتخبات كرة الصالات على مستوى الرجال، والشباب، وأحمد العصفور من الكويت، ومحمد الشرقاوي من البحرين، وعبدالله الفرشان من السعودية.

وشارك في المداخلات عبدالملك جاني الذي نوه بأمور عدة، أكد فيها أن كرة الصالات دخلت إلى الإمارات عام 1994 عن طريق اتحاد الشرطة الرياضي، ومع مرور الوقت اتجهت نحو الأندية عبر اللجنة التنفيذية، وعن طريق مؤسس اللعبة أحمد ناصر الفردان، الذي يستحق الشكر والتقدير على جهوده الكبيرة في إشهار اللعبة رسمياً، على مستوى الأندية.

وتوجه جاني بالشكر إلى الذين شاركوا في الندوة وإلى مدير شركة«82 ايفينت»، سرمد الزدجالي، واقترح أن تكون هناك بطولة خليجية للمنتخبات والأندية كل 3 أشهر، وأعلن عن إمكانية استضافة الإمارات للنسخة الأولى من البطولتين.

واتفق معه المحاضر الكويتي عيسى فلاح الذي فجّرها مدوية، ووجّه انتقاداً شديد اللهجة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحمّله مسؤولية عدم الاهتمام بكرة الصالات، وقال: «للأسف «فيفا» لا ينظم لكرة الصالات بطولات مثل كأس العالم للناشئين والشباب، أو كرة القدم النسائية».

واتفق معه الجميع، وفي مقدمتهم مواطنه المدرب والمحاضر حمد العثمان، وكذلك ناقش نقطة بقاء اللعبة تحت مظلة كرة القدم، واتحادات كرة القدم تسهم في تهميشها، وطالبوا جميعاً بأن يكون لكرة الصالات اتحاد خاص بها أسوة باتحادات كرة السلة، واليد، والقدم، والطائرة، كي تحتفظ اللعبة باستقلاليتها، وتخرج من عباءة تبعية وسيطرة كرة القدم.

وأجمع ممثلو السعودية، والكويت، والبحرين، على أن اللعبة تعاني التقصير الإعلامي والدعم المالي مقارنة بالألعاب الأخرى.

ومن الجانب الإماراتي، قال عبدالرؤوف عمر: «من جانبنا نحظى بكل أنواع الدعم اللازم والمطلوب، من اللجنة التنفيذية، ومجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الكرة، ووسائل الإعلام، لدرجة أن كرة الصالات تتفوق إعلامياً على كل الألعاب الأخرى على مستوى التغطية الصحفية والنقل التلفزيوني».

واتفق معه حسن الحمادي مدير الألعاب ومشرف كرة الصالات في نادي الظفرة، ولكنه طالب بمزيد من الاهتمام الإعلامي في الفترة القادمة، خصوصاً في ما يتعلق بالنقل التلفزيوني وتحفظ على وضع البرمجة وفقاً لمباريات دوري الكرة.

وفي ختام الندوة توجه سرمد الزدجالي، أول مدير تنفيذي للجنة كرة الصالات ومدير عام شركة «إيفينت» للفعاليات، ومنظم الندوة بالشكر لجميع المشاركين، ووعد بتنظيم ورعاية كل عمل يتعلق باللعبة.