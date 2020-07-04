انطلاقة رائعة لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، الجمعة، منافسات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي ولمسافة 1.5 كلم، ودشنت أشواط الفطامين موسم سباقات الهجن 2020-2021 بمشاركة كبيرة من الملاك والمضمرين، عكست الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات التراثية في الدولة.

وانتزعت «شواهين» لسيف سعيد الهنداسي ناموس الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «شاهين» لسالم سيف الهاملي بزمن 2:09:00 دقيقة، وفي الشوط الثالث فازت «اليافل» لعمر سلطان المنصوري على منافسيها محققة المركز الأول بزمن قدره 2:07:0 دقيقة، وفي الشوط الرابع طار «شاهين» لعبيد أحمد العامري مع المركز الأول وبزمن 2:11:00 دقيقة، وعاد نفس الشعار ليكسب ناموس الأشواط من الخامس إلى الثامن حيث كسبت «الشاهينية» الشوط الخامس وبتوقيت 2:12:0 دقيقة، وفاز «شاهين» في الشوط السادس وبتوقيت 2:12:00 دقيقة، وخطفت «الشاهينة» ناموس الشوط السابع بزمن قدره 2:10:00 دقيقة، و«شاهين» في الشوط الثامن بزمن 2:11:00 دقيقة، وفي الشوط التاسع أهدت «الشاهينية» مالكها علي راشد المنصوري ناموس الشوط والمركز الأول بعد أن أنهت المسافة بزمن 2:13:00 دقيقة، وفي الشوط العاشر وصل «ظبيان» لمبارك خادم المنصوري في المركز الأول وبتوقيت قدره 2:12:00 دقيقة.

وانتزعت «الشاهينية» لسالم سالمين الشامسي المركز الأول في الشوط 11 وبزمن 2:11:00 دقيقة، وفي الشوط 12 كان «متعب» لسالم بخيت العرياني أول الواصلين لخط الختام وبزمن 2:10:00 دقيقة، وفي الشوط 13 طارت «مرار» لفلاح محماس الأحبابي مع المركز الأول وبزمن 2:11:00، وفي الشوط 14 وصل «هملول» للحر خادم المهيري في المركز الأول وبزمن 2:12:00 دقيقة، وفي آخر أشواط شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أرضية ميدان الوثبة كسبت «العاصمة» لعلي سالم الربيعي المركز الأول والناموس.

وأكد محمد مظفر العامري محلل قناة ياس أن انطلاقة موسم سباقات الهجن مثلت فرحة غامرة لجميع ملاك الهجن خصوصاً مع إعادة فتح الميادين وإقامة المنافسات بفضل الدعم الكبير لاتحاد سباقات الهجن برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن وجميع منتسبي الاتحاد.

وأكد العامري أن جميع ملاك الهجن ومن خلال التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي وضعت لهم من قبل الجهات المختصة ضربوا أروع الأمثلة في التقيد بالأنظمة والتعليمات.

وعن المنافسات التي شهدها ميدان الوثبة أوضح العامري أن الوثبة شهدت تسجيل التوقيت الأفضل وهو 2:07:00 لمسافة 1,5 كلم، وقال: إن الأسماء التي حققت الانتصارات هي أسماء عودت الجميع على حضورها في المهرجانات الكبرى وفوزها اليوم يؤكد الاستعدادات القوية خلال الفترة الماضية.