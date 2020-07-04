الحمرية يعود إلى التدريبات ويوزع لاعبيه على 5 ملاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قررت إدارة نادي الحمرية بدء تحضيرات الفريق الأول للموسم الجديد، في العاشر من الشهر الجاري؛ حيث يخضع اللاعبون للفحوصات الطبية الروتينية، إلى جانب فحص فيروس «كورونا» على يومين، وسينطلق الإعداد بعد أسبوع من إجراء الفحوصات الطبية بإشراف محمد إسماعيل المدرب المساعد، فيما يتوقع وصول المدرب التونسي غازي الغرايري المدير الفني للفريق يوم 25 من الشهر الحالي، وسيتم توزيع اللاعبين خلال فترة التدريبات على 5 أو 6 ملاعب، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وقال ماجد المهيري، مشرف الفريق، إن النادي وبالتنسيق مع الجهات المختصة سيتخذ كل التدابير التي تحمي اللاعبين من المرض، وسيراعى توزيع اللاعبين على أكبر عدد من ملاعب النادي خلال فترة التدريبات، وقال إن اللاعبين سيتلقون محاضرات قبل بدء الإعداد حول كيفية التعامل خلال هذه الفترة، وكيفية حماية أنفسهم، كما سيخضع العمال بالنادي والذين يشرفون على غسل ملابس اللاعبين ومن يتعاملون مع الأدوات الخاصة بالتدريبات ومعدات اللاعبين إلى محاضرات أيضاً.

وأضاف: «المعسكر الإعدادي سيكون داخلياً بطبيعة الحال، وسيتم التنسيق مع المدرب بشأنه، كما سيتم الترتيب مبكراً لوصول المدير الفني واللاعبين المقيمين والأجانب من بلدانهم».

وعن طموحات ناديه وتوقعاته للموسم المقبل قال المهيري: «الموسم المقبل سيكون أحد أفضل المواسم بالنسبة لدوري الهواة، هناك 5 أو 6 أندية مرشحة للصعود، وما نشاهده ونتابعه من تعاقدات وعمل من الإدارات يؤكد أن الدوري سيكون صعباً جداً، والحمرية هدفه الصعود وقد تعاقد مع لاعبين جيدين في انتظار اختيار الأجنبي الثاني، وهناك مفاضلة بين أكثر من لاعب».