شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يوافق على بقاء بانيغا مع إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الشباب السعودي استمرار اللاعب الأرجنتيني أيفر بانيغا مع فريق إشبيلية الإسباني حتى انتهاء الموسم في إسبانيا، على أن يلتحق اللاعب بالشباب في بداية الموسم 2020-2021 الذي يبدأ في منتصف أكتوبر القادم.

يذكر أن الشباب تعاقد مع بانيغا في صفقة انتقال حر في انتقالات يناير الماضي لمدة 3 مواسم مقابل 17 مليون دولار.

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