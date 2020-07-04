تاوامبا وجونز يتمردان على التعاون والنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي التعاون السعودي استمرار غياب مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا لليوم الثاني توالياً عن التدريبات بدون عذر.

وأكدت مصادر متطابقة أن اللاعب يشترط الحصول على زيادة قدرها مليون دولار، من أجل الموافقة على بند تمديد عقده الذي قام التعاون بتفعيله لدى لجنة الاحتراف، وإلا فإنه يفضل الرحيل.

ومع أن المهاجم الكاميروني حضر بداية التحضيرات في 21 يونيو الماضي، إلا أنه قرر التوقف بعد انتهاء عقده في الثلاثين من نفس الشهر، ويبدو أن العلاقة ليست على ما يرام بين النادي القصيمي ولاعبه، منذ أطلق الأخير تغريدة عبر حسابه في «تويتر» في 8 مايو الماضي، شكر فيها التعاونيين على عامين قضاها في صفوف السكري، وألمح إلى أنه قرر المغادرة، عندما قال: «المسيرة مستمرة في مكان آخر».

وتدور تكهنات عدة بشأن وجهة اللاعب، من بينها عودته إلى فريقه السابق بارتيزان الصربي، إلى جانب أندية سعودية تراقب الموقف من ضمنها الرائد والشباب.

وليس تاوامبا اللاعب الوحيد الذي سجل حالة تمرد على ناديه مع نهاية العقود، فالأسترالي براد جونز حارس النصر رفض هو الآخر الدخول في تدريبات فريقه العاصمي الخميس، بعد انتهاء عقده نهاية يونيو الماضي، رافضاً في الوقت نفسه فكرة التمديد لمدة شهرين وطالب بتوقيع عقد لمدة عام، ما جعل إدارة النصر تقرر فتح حوار معه على أمل حل المشكلة؛ كونه الحارس الأول في الفريق الذي ينافس على لقب الدوري، وتنتظره مباراة افتتاحية مع استئناف الدوري أمام غريمه الهلال الذي يتصدر اللائحة.