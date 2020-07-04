اتحاد كلباء يدشن نشاطه بالفحص الطبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

يدشن اتحاد كلباء نشاطه السبت، بإجراءات الفحص الطبي للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري، تمهيداً للعودة إلى التدريبات في 11 يوليو الجاري. وبالفعل باشر النادي أعمال التجهيز لبدء إعداد مثالي عبر تركيب بوابة التعقيم الذاتي، وتجهيز أكثر من غرفة لتبديل الملابس إلى جانب تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وفي نفس السياق قامت الإدارة التنفيذية بالترتيب لمعسكر إعداد خارجي بشكل مبدئي في حال سمحت الظروف بذلك.

وعلى خط متصل، يُجري النادي مفاوضات مكثفة للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلفاً للبرتغالي ريكاردو جوميز المعار من الشارقة. وكانت شركة الكرة بكلباء أعلنت تمسكها بالثلاثي الأجنبي التوجولي بنبيل مالابا هداف الفريق، والبرازيلي واندرسون، والهولندي نافاروني، الذين تمتد عقودهم حتى نهاية الموسم الجديد 2020-2021.

وأشاد محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الأول والرديف بالجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالتعاون مع الجهاز الفني والإداري في التحضير الجيد لبدء موسم مثالي تتحقق فيه كل التطلعات والأهداف الكلباوية المرجوة، كما أثنى على الجهود المضنية والتحركات المبكرة التي أجرتها شركة الكرة التي سارعت إلى تجديد عقود أغلبية اللاعبين الذين تألقوا مع «النمور» هذا الموسم، وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة، فضلاً عن استقدام بعض العناصر الجديدة، وفقاً لاحتياجات الفريق، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا، اعتمد فترة 7 أسابيع للبرنامج الإعدادي؛ نظراً للتوقف الطويل الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر.

على خط آخر حصلت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم على الترخيص المحلي بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات من قبل رابطة المحترفين الإماراتية، وتقدم محمد مراد مدير إدارة الترخيص، بالشكر إلى علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة الشركة، وكافة الأعضاء على ما قدموه من دعم متواصل لتحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف المرسومة في تنظيم العمل الإداري.