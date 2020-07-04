شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يحصل على خدمات الشاب الطموح سانيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح بايرن ميونيخ، أخيراً في حسم صفقة التعاقد مع جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب ألمانيا لكرة القدم لوروا سانيه، في صفقة طموحة تعزز سياسة النادي البافاري مواصلة تشبيب تشكيلته في سعيه إلى فرض هيمنة قارية.

وأكد الناديان الإنجليزي والألماني، الجمعة، حسم صفقة سانيه، وكتب مانشستر سيتي في حسابه على «تويتر»: «لوروا سانيه انضم إلى بايرن ميونيخ. #شكرا لك لوروا»، فيما كتب النادي البافاري على موقعه الرسمي أن «سانيه (24 عاماً) وقع عقداً لمدة خمسة أعوام حتى يونيو 2025 وسيبدأ التحضير للموسم المقبل في ميونيخ الأسبوع المقبل».

ونجح بايرن ميونيخ في الظفر بخدمات سانيه بعدما فشل في ذلك الصيف الماضي، ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الألمانية تتحدث عن 49 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت يمكن أن ترفعها إلى 60 مليون يورو بحسب وسائل الإعلام البريطانية، علماً بأنها كانت تتراوح ما بين 100 و120 مليون الصيف الماضي.

وبحسب مجلة «كيكر» المتخصصة، فإن وصيف بطل الدوري الإنجليزي، حصل أيضاً على بند يحصل بموجبه على 10% في حال إعادة بيع اللاعب.

ويعد سانيه، من أبرز الوجوه في كرة القدم العالمية، على الرغم من غيابه طوال الموسم الحالي بسبب إصابة قوية.

وتعرض لإصابة في ركبته في مباراة درع المجتمع الإنجليزي في أغسطس الماضي، وخاض أول 11 دقيقة هذا الموسم قبل ثمانية أيام خلال المباراة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

لكن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والرغبة الصريحة للاعب بعدم تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، أسهمتا في تسريع رحيله، وبحسب صحيفة «بيلد»، أبدى سانيه منذ أشهر عدة رغبته في الالتحاق بالعملاق البافاري، مشيرة إلى أنه وافق على تخفيض راتبه بسبب تأثير الوباء، والتي ستكون «أقل بكثير» من الـ20 مليون يورو سنوياً التي كان يتم الحديث عنها في السابق.

وأضافت أنه مع ذلك، سيكون بين اللاعبين الذين يتقاضون رواتب أعلى في الفريق مع مانويل نوير والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال سانيه في تصريح للموقع الرسمي للنادي البافاري: «بايرن ميونيخ فريق رائع ذو أهداف كبيرة- وهذه الأهداف تروق لي أيضاً. أتطلع إلى التحدي الجديد وأتلهف إلى التدريب مع الفريق. أعرف هانزي فليك منذ المنتخب الوطني تحت 21 عاماً، كانت لدينا علاقة جيدة جداً هناك. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات مع بايرن، ودوري أبطال أوروبا على رأس أولوياتنا».

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيجه: «سعداء جداً بالترحيب بلوروا سانيه في بايرن ميونيخ. إنه لاعب متميز أثبت مؤهلاته خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في المنتخب الوطني».

وأضاف: «هدفنا هو جمع أفضل اللاعبين الألمان في بايرن ميونيخ والتعاقد مع لوروا تأكيد لهذا الهدف. أود أن أهنئ (عضو مجلس الإدارة المدير الرياضي) حسن صالح حميدزيتش على إتمام صفقة الانتقال بنجاح».

من جهته، قال حميدزيتش: «يسعدنا أن نكون لوروا لاعباً في بايرن. لوروا مبدع سيعزز فريقنا بجودته. مع سيرج غنابري والفرنسي كينجسلي كومان ولوروا، أصبحنا الآن مجهزين بشكل أفضل على مستوى عال جداً».