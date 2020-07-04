شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزوراء تنعى إداري فريقها الكروي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي وباسم جميع العاملين فيها من الطواقم الادارية والتدريبية ولاعبي الفرق الرياضية في النادي إداري فريقها الكروي نعمة عناد.

وقالت الادارة في بيان: «الفقيد نعمة عناد الذي قضى سنوات طويلة في خدمة فريق الزوراء الأول قد وافته المنية، الجمعة، إثر مرض عضال».

يذكر أن الإداري نعمة عناد قد واكب أبرز نجوم الزوراء الكبار أمثال الراحل أحمد راضي وحيدر محمود وأحمد علي وياسر عبد اللطيف وأحمد عبد الجبار وغيرهم.

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