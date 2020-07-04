شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وعُمان يلتقيان ودياً في سبتمبر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وافقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على طلب الاتحاد العُماني لكرة القدم، بخصوص إقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والعُماني في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي المباراة تحضيراً لمشاركة المنتخبين العراقي والعُماني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

من جانب آخر، قرر مدرب منتخب العراق الأول السلوفيني ستريشكو كاتنيتش ضم اللاعب الشاب لؤي العاني إلى صفوف المنتخب.

يذكر أن المنتخب العراقي الذي يتصدر فرق مجموعته يستعد لمواجهة منتخب هونج كونج، في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة.

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