«الشارقة الرياضي» ينظم ورشة عمل توعوية دعماً لمبادرة ساعة الترشيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة عمل «ترشيد استهلاك الماء والكهرباء» على برنامج الاتصال المرئي «زووم» لعدد 19 من مسؤولي الصيانة في أندية الإمارة الباسمة يوم الخميس، تضامناً مع مبادرة ساعة الترشيد لهيئة كهرباء ومياه الشارقة بهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة وتخفيض الأحمال في وقت الذروة وتأكيد مكانة الإمارة الباسمة الحضارية وريادتها في الحفاظ على البيئة.

وقدمت الورشة المهندسة الكهربائية منى الشمسي من قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس واشتملت على عدد من المحاور الفنية والتثقيفية لاستخدام الأدوات المرشدة واتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «تعتبر ثقافة الترشيد أمراً أساسياً للحفاظ على الموارد واستدامتها في الأندية الرياضية بالإمارة، من أجل ترسيخ أهمية المحافظة على الطاقة، ورفع كفاءة المنشآت، وتوعية العاملين والمسؤولين لنشر هذه الثقافة، وتأتي هذه الورشة تضامناً مع ساعة الترشيد وجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة باعتبار أن القطاع الرياضي قطاع كبير ومهم وجزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية في الدولة والمساهمة في الحفاظ على تنمية الموارد الطبيعية».

وأكد الشيخ صقر القاسمي: نحن في المجلس ضمن الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وعلى تعاون مستمر في مختلف المبادرات والمشاريع، وذلك لأهمية الترشيد والاقتصاد في استهلاك الطاقة، حيث تعتبر المبادرة دعوة كريمة لشحذ الهمم للاستفادة من التقنيات المتطورة الموفرة للطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في الأندية التابعة للإمارة، حيث مثلت هذه الورشة فائدة كبيرة للمشاركين لنقل المعرفة والمعلومات للمعنيين في الأندية للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس: «تناولت الورشة محاور مهمة تم مناقشتها مع المعنيين مثل الاستفادة من التقنيات الموفرة للطاقة واتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام وطرق ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وبطاقة كفاءة الطاقة الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعلاقتها بالترشيد ورفع الحس الوطني تجاه الكهرباء كطاقة حياة والتوعية بالعبء المادي الذي تتحمله الحكومة في توفير هذه الطاقة وترسيخ قيمة أهمية الطاقة كعنصر حيوي وأهمية الحفاظ عليه».