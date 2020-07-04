أولمبيك ليونيه يلعب أول مباراة بقمصان Dubai is Open

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض فريق نادي أولمبيك ليونيه لكرة القدم، أحدث شركاء طيران الإمارات، أول مباراة له السبت، بعد بدء سريان عقد الرعاية مطلع الشهر الجاري. وسوف يرتدي أفراد الفريق قمصاناً فريدة لمرة واحدة عليها عبارة Dubai is Open في إشارة إلى فتح أبواب المدينة لاستقبال الزوار. وسوف تُلعب المباراة الودية ضد فريق «او جي سي نيس OGC Nice» في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت فرنسا 4 يوليو على ملعب أولمبيك ليونيه «استاد جروباما Groupama Stadium».

وبتعليمات من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جرى إعداد القمصان الخاصة التي تحمل عبارة Dubai is Open لنشر رسالة للعالم مفادها أن دبي ترحب بزوارها، وذلك في أعقاب إعلان حكومة دبي أن المدينة جاهزة لاستقبال السياح ورجال الأعمال اعتباراً من 7 يوليو (تموز) الجاري. كما ستظهر عبارة Dubai is Open أيضاً على اللوحات الإلكترونية في استادات جميع أندية كرة القدم التي ترعاها طيران الإمارات في أوروبا، بما فيها ريال مدريد وأرسنال.

وسوف تُبث مباراة أولمبيك ليونيه و«او جي سي نيس OGC Nice» على الهواء مباشرة على شاشة Canal+ TV في فرنسا، كما يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت على الرابط OLPLAY في الساعة 8:15 بتوقيت فرنسا.

يذكر أن طيران الإمارات أصبحت منذ 1 يوليو الراعي الرسمي الرئيس لنادي أولمبيك ليونيه لكرة القدم. وسوف يظهر شعار الناقلة الرسمي Fly Better على قمصان اللاعبين مع انطلاق الموسم الجديد في فرنسا.

واستأنفت طيران الإمارات توفير رحلات ركاب إلى أكثر من 50 مدينة، كما أعلنت أنها سوف تعيد تشغيل طائرة A380 إلى باريس اعتباراً من 15 يوليو. وتتيح الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بسهولة وأمان عبر دبي بين أوروبا والأمريكتين وإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.