شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: لن نسمح بنزول اللاعبين التدريبات قبل ظهور نتيجة المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إنه لن يسمح بنزول اللاعبين للتدريبات الجماعية إلا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الأولى التى تم إجراءها صباح اليوم الجمعة، موضحًا أن اللاعبون خضعوا لبعض التحاليل الأخرى خلال إجراء المسحة، ومن المنتظر أن تظهر نتيجتهم جميعًا خلال 24 ساعة فقط، وبعدها يتم تحديد التدريب الجماعى.

أضاف أسامة خلال تصريحاته لقناة "الزمالك" إنه قام بسحب عينات دم من اللاعبين لإجراء تحاليل شاملة لهم، ومنها الكشف عن الأجسام المضادة لفيرس كورونا، للكشف عن إذا ما كان تعرض أى من اللاعبين للإصابة وتماثل للشفاء دون ظهور أعراض.

ومن المقرر تقسيم لاعبى الزمالك على مدار غد، السبت، وبعد غد الأحد، من أجل إجراء مجموعة من القياسات البدنية والفسيولوجية والطبية المختلفة، للوقوف على حالتهم على أن يخضع بعد ذلك الفريق الأبيض للمسحة الثانية، على أن يكون أى مران خلال الفترة الحالية بشكل منفرد للاعبين حال طلب كارتيرون تلك المسألة، حيث سيكون المران الجماعى الأول عقب المسحة الثانية التى ستجرى يوم الثلاثاء المقبل.

فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، دخول اللاعبين معسكرا مغلقا مباشرة عقب الانتهاء من الخضوع لمسحة كورونا الثانية والقياسات الطبية والبدنية المختلفة خلال الفترة الحالية، ويفضل المدرب الفرنسى بالاتفاق مع الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من فحوصات فيروس كورونا حتى يتم عزلهم وخضوعهم لبرامج مكثفة لاستعادة لياقتهم البدنية والفنية بعد فترة طويلة من التوقف وسوف يشهد ذلك المعسكر، التدريبات الجماعية للفريق، ضمن الاستعدادات التى يجريها الأبيض بعد عودة النشاط الكروى داخل قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن يكون معسكر الزمالك المغلق فى برج العرب.