7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء أبرزها، دونجا يضغط على بيراميدز للموافقة على انتقاله للزمالك، اتحاد الكرة يشترط إجراء مسحات كورونا للاعبين بالرقم القومى، لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا الأولى فى النادى.

اتحاد الكرة يشترط إجراء مسحات كورونا للاعبين بالرقم القومى

اشترطت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إجراء المسحات الخاصة للاعبين للكشف عن فيروس كورونا من خلال الرقم القومى منعا لأى محاولات للأندية للتعتيم على إصابات لاعبيها بفيروس كورونا، أو أى تلاعب فى نتيجة الكشف الذى يخضع له جميع اللاعبين حاليا قبل استئناف الدورى يوم 7 أغسطس المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية امس الخميس.

دونجا يضغط على بيراميدز للموافقة على انتقاله للزمالك

يسعى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، للضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على اتمام انتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب سبق ووقع لقلعة ميت عقبة لمدة 4 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع مسئولى الأبيض وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط، خاصة وأنه لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ويرتبط بعقد مع الفريق السماوى حتى 2023/2024 ويعتبر صفقة مميزة لوسط فريق أبناء ميت عقبة مع الثنائى فرجاني ساسي وطارق حامد.

خضع الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالزمالك لمسحة كورونا الأولى بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق، وتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال إجراء المسحة، والتى جاءت للاطمئنان على الفريق، أكد الدكتور محمد أسامة أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين واختبار سريع للأجسام المضادة، وكذلك المسحة الأولى "pcr"، وأضاف، "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام، حيث يتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من أكتوبر بأحد المستشفيات". Advertisements

الأهلي ينتظر فلوس الاتفاق قبل تحديد مصير وليد أزارو

ينتظر مسئولو النادي الأهلي موقف نادي الاتفاق السعودي، من سداد باقي مستحقات قيمة إعارة وليد أزارو للفريق السعودي قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على مد إعارته حتى شهر أكتوبر المقبل أو عودة اللاعب للقاهرة بعد انتهاء مدة إعارته، وجمد مسئولو الأهلي موافقتهم على مد إعارة وليد ازارو للاتفاق السعودي بناءً على طلب الأخير بعد استئناف الدوري السعودي والذي ينتهي في هذا الموعد، ومنح الأهلي في وقت سابق موافقة مبدئية على مد اعارة وليد ازارو خاصة وان توصيات الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" الجديدة توافق على مد الاعارات لنهاية الدوريات المحلية بعد ازمة كورونا، بشرط ان يكون الأمر بالتراضي بين الأندية واللاعب.

مهاجم الأهلي مطلوب في المقاولون العرب الصيف المقبل

دخل أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار للجونة دائرة اهتمامات نادي المقاولون العرب تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة، بعد انتهاء مدة إعارته للجونة، ويرغب عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب فى التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلى لدعم هجوم ذئاب الجبل في ظل السعي لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى بطولة الدورى المصرى و التواجد فى المربع الذهبى و المشاركة فى البطولات الافريقية القادمة ويعد أحمد ياسر من المهاجمين المتميزين التى ظهروا بشكل جيد فى بطولة الدورى الممتاز و تمكن من أحراز أهداف حاسمة مع الفريق الساحلى .