شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتمسك ببقاء الليبي محمد الترهوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حمادة صدقى المدير الفني لفريق سموحة على أستمرار الليبي محمد الترهوني الظهير الأيسر للفريق السكندري، وذلك بعد الانباء التي ترددت عن رغبة الجهاز الفني في الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم الجارى حيث صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم 11 مباراة أحرز خلالها هدفا واحدا وصنع مثله.

قام حمادة صدقي بعقد جلسة مع الترهوني في الساعات الماضية طالبه خلالها بالتركيز مع الفريق في مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز وعدم الانشغال يما يتردد عن الاستغناء عنه في نهاية الموسم الاعتماد عليه في المباريات المقبلة، في مركز الجناح، نظرا لما يمتلكه من سرعات ومهارات كبيرة.

يرفض الجهاز الفنى لسموحة التعجل فى الاتفاق مع عدد من الصفقات خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد عودة النشاط الرياضى المقرر له الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل، والذى توقف منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى وأدت لإيقاف كافة الأنشطة وعلى رأسها الرياضة.

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ورغم تحديد حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، لاحتياجات الفريق إلا أنه رفض إبرام أى صفقات فى الوقت الحالى، مفضلا مراقبة عدد من اللاعبين خلال مباريات الدورى المتبقية واختيار الأفضل لهم، بالإضافة لإشراك عدد من اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الفريق منذ بداية المسابقة لتحديد المستوى الفنى لهم ومدى إمكانية الحاجة إليهم فى الموسم المقبل من عدمه

واقترب حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندرى من الرحيل إلى الدورى الإماراتى بعدما قطعت المفاوضات بين فرج عامر رئيس النادى ومسئولى النادى الإماراتى شوطا كبيرا، حيث لم يتبق إلا الاتفاق على المبلغ المالى الذى سيحصل عليه النادى والذى يسعى لتحقيق أعلى رقم للاستفادة من الصفقة، خاصة أن حسام حسن يعتبر أحد الهدافين القلائل فى الدورى المصرى ويلعب فى أكثر من مكان فى الثلث الهجومى.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "حسام حسن مهاجم سموحة قد يرحل عن الدورى المصرى فى أقرب وقت بثمن قياسى، بعد تلقى سموحة عرضا مفاجئا لنادى خارج مصر، المسافات تضيق بين النادى الخارجى وسموحة".