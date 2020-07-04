أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 3 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 3 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مرتضى منصور يعلن اعتماد يوم 9 يوليو موعدا لاحتفال الزمالك بنادى القرن الحقيقي

مرتضى منصور يعلن اعتماد يوم 9 يوليو موعدا لاحتفال الزمالك بنادى القرن الحقيقي

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى -وفقا لما قاله-، وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

دونجا يضغط على بيراميدز للموافقة على انتقاله للزمالك

يسعى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، للضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على اتمام انتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب سبق ووقع لقلعة ميت عقبة لمدة 4 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع مسئولى الأبيض وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط، خاصة وأنه لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ويرتبط بعقد مع الفريق السماوى حتى 2023/2024 ويعتبر صفقة مميزة لوسط فريق أبناء ميت عقبة مع الثنائى فرجاني ساسي وطارق حامد.