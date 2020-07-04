أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 3 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 3 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي ينتظر فلوس الاتفاق قبل تحديد مصير وليد أزارو

الأهلي ينتظر فلوس الاتفاق قبل تحديد مصير وليد أزارو

ينتظر مسئولو النادي الأهلي موقف نادي الاتفاق السعودي، من سداد باقي مستحقات قيمة إعارة وليد أزارو للفريق السعودي قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على مد إعارته حتى شهر أكتوبر المقبل أو عودة اللاعب للقاهرة بعد انتهاء مدة إعارته، وجمد مسئولو الأهلي موافقتهم على مد إعارة وليد ازارو للاتفاق السعودي بناءً على طلب الأخير بعد استئناف الدوري السعودي والذي ينتهي في هذا الموعد، ومنح الأهلي في وقت سابق موافقة مبدئية على مد اعارة وليد ازارو خاصة وان توصيات الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" الجديدة توافق على مد الاعارات لنهاية الدوريات المحلية بعد ازمة كورونا، بشرط ان يكون الأمر بالتراضي بين الأندية واللاعب.

مهاجم الأهلي مطلوب في المقاولون العرب الصيف المقبل

دخل أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار للجونة دائرة اهتمامات نادي المقاولون العرب تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة، بعد انتهاء مدة إعارته للجونة، ويرغب عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب فى التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلى لدعم هجوم ذئاب الجبل في ظل السعي لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى بطولة الدورى المصرى و التواجد فى المربع الذهبى و المشاركة فى البطولات الافريقية القادمة ويعد أحمد ياسر من المهاجمين المتميزين التى ظهروا بشكل جيد فى بطولة الدورى الممتاز و تمكن من أحراز أهداف حاسمة مع الفريق الساحلى .

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جاكسون موليكا هدف الأهلى يرفض اللعب لنيس الفرنسى كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رفض ممثلى المهاجم الكونغولى جاكسون موليكا، هداف فريق مازيمبى، العرض الضعيف الذى قدمه فريق نيس الفرنسي، للحصول على خدمات اللاعب الخطير، بداية من الموسم المقبل. الأهلي يدرس إلغاء منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بعد اعتذار هشام حنفى تتجه النية فى لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى لإلغاء منصب نائب مدير قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء، وهو المنصب الذى كان يشغله هشام حنفى نجم الأهلى السابق والذى تقدم باعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد تعيين خالد بيبو رئيساً للقطاع، وعلم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط تفكر بجدية فى إلغاء منصب نائب رئيس القطاع لعدم جدواه من الناحية العملية، لكن اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو أرجأت اتخاذ القرار النهائى لحين تقديم خالد بيبو رؤيته وتصوّره لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، فإذا أراد بيبو إلغاء المنصب سيتم اتخاذ القرار أما إذا رغب رئيس القطاع الجديد الإبقاء عليه لحاجته له ستتراجع اللجنة عن تنفيذ القرار.

شاهد.. كهربا يستعرض مهاراته على شواطئ الساحل الشمالى بـ"كرة تنس"

استعرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، مهاراته فى لعبة التنس، مع بعض أصدقائه على شواطئ الساحل الشمالى، حيث استغل اللاعب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها المارد الأحمر من التدريبات الجماعية، ولمدة يومين "48" لقضائها فى الساحل الشمالى، قبل أن يعود الفريق لإستئناف المران الجماعى من جديد.