شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يرحب بصفحة جديدة مع الوايت نايتس ويجتمع شهريا مع جروبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه يرحب بفتح صفحة جديدة مع مجموعة الوايت نايتس، طالما ستكون في صفوف جماهير القلعة البيضاء، قائلا خلال اجتماعه برموز النادي: "نفتح صفحة جديدة مع الوايت نايتس، ومن يريد العودة لصفوف الجماهير وتشجيع الكيان نرحب به"، وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه سيكون هناك اجتماع كل شهر مع المسئولين مع الـ"جروبات" الزملكاوية لمناقشة كيفية دعم النادي والفريق.

كما حدد رئيس نادى الزمالك، أول أربعاء من كل شهر فى تمام الساعة الرابعة عصراً، موعدا للاجتماع الدورى مع "جروبات" الزملكاوية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى فى صالة النادى الأبيض.