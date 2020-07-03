الامارات | الاتحاد السوداني يدرس تشكيل أول منتخب نسوي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السوداني يدرس تشكيل أول منتخب نسوي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئس اتحاد كرة القدم السوداني الدكتور كمال حامد شداد أن هناك خططا في الاتحاد لتشكيل أول منتخب لكرة القدم للسيدات في السودان لاسيما أن لديهم أندية لكرة القدم للسيدات ،مشددا على أنهم لم يصلوا إلى راي قاطع في هذا الخصوص وأنهم سيتابعون الأمر مع الجهات المسؤولة في الاتحاد ، علما أن السودان شهد في ستمبر الماضي أول دوري سوداني لكرة القدم للسيدات.

وقال شداد في حديث لبرنامج عالم الرياضة في التلفزيون السوداني اليوم الجمعة " كانت لدينا خططا لتكوين منتخب وطني للسيدات في كرة القدم ولدينا أندية لكرة القدم للسيدات".

وشهد السودان في سبتمبر الماضي إنطلاق أول دوري للسيدات في كرة القدم في السودان بمشاركة 21 فريق في حدث فريد في السودان بعدما كانت ممارسة لعبة كرة القدم في هذا البلد حكرا على الرجال دون السيدات .

ورغم أن السودان شهد مشاركة أول حكمة في كرة القدم في إدارة مباريات في الدوري السوداني للرجال في العام 75 وهى الحكمة منيرة رمضان الا أنه لم يشهد إنطلاق دوري لكرة القدم للسيدات الا في العام الماضي أي بعد مرور نحو 45 عاما على ظهور اول حكمة في مجال اللعبة.

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وأضاف "كرة القدم هزمت جائحة كورونا والحياة عادت إلى ملاعب كرة القدم من جديد من خلال عملية التوعية والأندية السودانية أبدت سعادتها بعودة الدوري من جديد وإستكمال المسابقة اعتبارا من يوم 15 أغسطس المقبل وهناك إلتزام بإكمال الموسم الحالي بشكل عام".

وأشار شداد إلى أن اتحاد الكرة السوداني يقوم حاليا بدراسة كل الحلول المتعلقة بلعب الدوري وإكمال المسابقة التي كانت قد توقفت سبب جائحة كورونا.

وتحدث كمال شداد خلال اللقاء التلفزيوني عن الكثير من القضايا الرياضة في السودان من بينها الازمة التي يشهدها نادي المريخ الحديث عن سحب الثقة عن مجلس الإدارة الحالي في النادي وكذلك الإزمة المتعلقة بعدم إقامة الجمعية العمومية لنادي الهلال، لافتا إلى أن الجمعية العمومية لنادي الهلال لم تنعقد لقرار منع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف شداد" اذا كان هناك توافق بشأن إستمرار مجلس إدارة نادي الهلال فسيتم التمديد له ويمكن إضافة أعضاء للمجلس لكننا سنراعي المصلحة في أي قرار يتم إتخاذه في هذا الخصوص".

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