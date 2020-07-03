شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أرحب بفتح صفحة جديدة مع «وايت نايتس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه يرحب بفتح صفحة جديدة مع مجموعة جماهير النادي المعروفة باسم «وايت نايتس»، طالما ستكون في صفوف جماهير القلعة البيضاء.
وقال مرتضى منصور، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «نفتح صفحة جديدة مع الوايت نايتس، ومن يريد العودة لصفوف الجماهير وتشجيع الكيان نرحب به».
وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه سيكون هناك اجتماع كل شهر مع المسئولين مع الجروبات الزملكاوية لمناقشة كيفية دعم النادي والفريق.
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