شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان دائرة اهتمامات الذئاب في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار للجونة دائرة اهتمامات نادي المقاولون العرب تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة، بعد انتهاء مدة إعارته للجونة، ويرغب عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب فى التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلى لدعم هجوم ذئاب الجبل في ظل السعي لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى بطولة الدورى المصرى و التواجد فى المربع الذهبى و المشاركة فى البطولات الافريقية القادمة ويعد أحمد ياسر من المهاجمين المتميزين التى ظهروا بشكل جيد فى بطولة الدورى الممتاز و تمكن من أحراز أهداف حاسمة مع الفريق الساحلى .

من جانبه أكد أحمد ياسر ريان، في تصريحات سابقة أنه تحت أمر إدارة النادى الأهلى سواء بتجديد إعارته أو العودة مرة أخرى للنادى، وقال أحمد ياسر ريان: "أنا تحت أمر الأهلى سواء بالعودة للنادى أو تجديد الإعارة لأن عقدى ممتد لـ3 سنوات مقبلة، وحلمى هو العودة مجددا للدفاع عن قميص الأهلى..تألقى مع نادى الجونة كان سببا في التواجد مع المنتخب الأولمبى والتألق في البطولة"، مؤكدا أنه كان قريبا من المنتخب الأول قبل انتشار فيروس كورونا.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).