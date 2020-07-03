شكرا لقرائتكم سموحة يواصل تدريباته اليومية عقب الراحة السلبية أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قياده مديره الفنى حماده صدقى تدريباته اليومية على ملاعب سموحة عقب الراحة السلبية التى منحها للاعبين أمس.

ويخوض الفريق تدربباته اليوم بصوره جماعية لأول مرة استعداد للمرحلة المقبلة وخصص مخطط الأحمال فقره تدربيه خفيفة فى مران اليوم على أن يعود اللاعبين للتدريب على فترتين صباحيه ومسائية بداية من الغد.

ويعتبر سموحة من الفرق القليلة المكتملة الصفوف فى أندية الدورى نظراً لوجود المحترفين الأجانب فى صفوف الفريق وعوده جميع المصابين وأشتدت المنافسه بين جميع اللاعبين على مستوى جميع الخطوط فى محاوله لاثبات الوجود أمام الجهاز الفنى.

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وكان لأحمد ناجى مدرب حراس المرمى قد وضع برنامج خاص وشاق للرباعى الهانى سليمان و عمر صلاح و وأحمد الشيخ و حسين تيمور و أشتعلت المنافسه بينهم لدرجه أصبح لا يمكن التكهن بمن سيقوم بحراسه مرمى الفريق المرحله المقبله.

فيما ظهر خط الظهر بشكل قوى خلال التدريبات حيث يتنافس على مركز المساك السيد فريد و رجب نبيل و محمود عزت و فارس مجاهد و محمد عبد المنعم فيما كانت الجبهه اليسرى لا تقل هى الاخرى لين احمد ابو الفتوح ومحمود معاذ و الترهونى وكانت أيضا الجبهة اليمنى تشهد حماس بين كريم يحيى و شريف رضا و محمد نادى.

وفى خط الوسط يوسف ديوب و محمد حمص و حليمو و ايدى ايمومو فى مركز الدفندر وتشهد منطقة المنورات وتحت راس الحربة صراعا شرش بين نجوم الفريق ناصر ماهر و اسلام جمال و محمد طلعت وكالعاده يتالق خط الهجوم ويشهد تنافس بين حسام حسن هداف الفريق و صلاح محسن و ديريك نسينامبى

ويسعى حماده صدقى المدير الفنى للاستفادة الكاملة من حماس اللاعبين والتوظيف الكامل لكل لاعب للخروج بالتشكيل الامثل للفريق