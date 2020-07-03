شكرا لقرائتكم تقارير فرنسية: جاكسون موليكا رفض عرض نيس لضعفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رفض ممثل المهاجم الكونغولى جاكسون موليكا، هداف فريق مازيمبى، العرض الضعيف الذى قدمه فريق نيس الفرنسي، للحصول على خدمات اللاعب الخطير، بداية من الموسم المقبل.

ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن عرض نيس، قوبل بالسخرية من قبل ممثلى موليكا، نجم مازيمبى، خاصة وأنه لا يرضى طموح اللاعب، وبعيد جدا عن المقابل المادى الذى يرغب ناديه فى الحصول عليه مقابل رحيله.

أضافت المجلة الفرنسية الشهيرة، أن النادى الفرنسي عرض التعاقد مع الهداف الكونغولى الشاب صاحب الـ20 عاما، مقابل إعارة مقابل 100 ألف يورو، ثم الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو في الموسم التالي، بجانب نسبة مع إعادة البيع.

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كما قدم لانس راتبا ضعيفا لموليكا بقيمته 3000 يورو فقط، وهو العرض الذي قوبل بالسخرية من ممثلي اللاعب، حيث أن القيمة التسويقية للاعب تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن نيس، أصبح موقفه ضعيفا فى الحصول على خدمات جاكسون موليكا، خاصة فى ظل إهتمام الأهلى المصرى بالحصول على خدماته، بجانب عديد الأندية التركية.

ويعد موليكا، ضمن أبرز المرشحين، لتعزيز هجوم فريق الأهلى فى الموسم المقبل، بعد المستويات القوية التى قدمها اللاعب مع فريقه الكونغولى، خاصة على مستوى بطولة دورى أبطال أفريقيا.