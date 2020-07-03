شكرا لقرائتكم أحمد جلال ابراهيم: الجميع يلتف حول مصالح الزمالك ومد السماح لتجديد الاشتراكات 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن مقر القلعة البيضاء شهد توافد العديد من الناشطين المنتمين للقلعة البيضاء لحضور الاجتماع في مشهد يحدث لأول مرة.

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي": "الجميع أكد على التفافه خلف نادي الزمالك ومصالحه خلال الفترة المقبلة".

وقال نائب رئيس نادي الزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادي قرر مد فترة السماح للأعضاء للتجديد بدون غرامة لمدة 5 أيام قادمة تبدأ من الغد.

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء رفع لافتة نادي القرن الحقيقة على الأسطح والشبابيك رداً على الدعوى القضائية للأهلي.

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وأكد طارق يحيي نجم نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء طلب من جماهير القلعة البيضاء في كل مكبان بمصر والوطن العرب وضع لافتات "نادي القرن الحقيقي" بالمنازل والشبابيك رداً على القضية التي رفعها مسئولي الأهلي.

أضاف طارق يحيي خلال مقدمة برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "رئيس الزمالك حدد الأربعاء الأول من كل شهر للاجتماع بمسئولي الروابط والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وقال طارق يحيي أن مرتضى منصور غير مقتنع بالدعوى التي أقامها الأهلي بشأن قضية نادي القرن وقال أنه سيواصل مساعيه نحو التتويج باللقب الذي يراه من حق القلعة البيضاء.