شكرا لقرائتكم 4 دول ونقطة تجمع في باريس.. كيف أعاد الاتحاد السعودي اللاعبين والمدربين إلى أنديتهم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إعادة جميع لاعبي ومدربي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كانوا في بلدانهم نتيجة توقف الموسم.

وتوقف الموسم في السعودية منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا قبل أن تعلن وزارة الرياضة الشهر الماضي عودة الرياضة على أن تعود الأندية للتدريبات الجماعية أواخر يونيو، ليعلن الاتحاد لاحقا استئناف الدوري في أغسطس المقبل.

وبعدد لاعبين ومدربين وصل إلى 228، تكفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بأربع رحلات على طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، كما اعتمدت باريس الفرنسية كنقطة تجمع لجميع الرحلات. فيما من كان في دولة غير الأربع فقد سهلت له مهمة الدخول إلى السعودية عبر البحرين.