شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخوض تدريباته الجماعية لأول مرة استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قياده مديره الفنى حماده صدقى تدريباته اليومية على ملاعب سموحة عقب الراحة السلبية التى منحها للاعبين أمس.

وخاض الفريق تدربباته اليوم بصوره جماعية لأول مرة استعداد للمرحلة المقبلة وخصص مخطط الأحمال فقرة تدربية خفيفة فى مران اليوم على أن يعود اللاعبين للتدريب على فترتين صباحيه ومسائية بداية من الغد.

ويعتبر سموحة من الفرق القليلة المكتملة الصفوف فى أندية الدورى نظراً لوجود المحترفين الأجانب فى صفوف الفريق وعوده جميع المصابين وأشتدت المنافسه بين جميع اللاعبين على مستوى جميع الخطوط فى محاوله لاثبات الوجود أمام الجهاز الفنى.

وكان لأحمد ناجى مدرب حراس المرمى قد وضع برنامج خاص وشاق للرباعى الهانى سليمان و عمر صلاح و وأحمد الشيخ و حسين تيمور وأشتعلت المنافسه بينهم لدرجه أصبح لا يمكن التكهن بمن سيقوم بحراسة مرمى الفريق المرحلة المقبلة.

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فيما ظهر خط الظهر بشكل قوى خلال التدريبات حيث يتنافس على مركز المساك السيد فريد و رجب نبيل و محمود عزت و فارس مجاهد و محمد عبد المنعم فيما كانت الجبهه اليسرى تثل صراع بين أحمد ابو الفتوح ومحمود معاذ و الترهونى وكانت أيضا الجبهة اليمنى تشهد حماس بين كريم يحيى و شريف رضا و محمد نادى.

وفى خط الوسط يوسف ديوب و محمد حمص و حليمو و ايدى ايمومو فى مركز الدفندر وتشهد منطقة المنورات وتحت راس الحربة صراعا شرش بين نجوم الفريق ناصر ماهر و اسلام جمال و محمد طلعت وكالعاده يتالق خط الهجوم ويشهد تنافس بين حسام حسن هداف الفريق و صلاح محسن و ديريك نسينامبى

ويسعى حماده صدقى المدير الفنى للاستفادة الكاملة من حماس اللاعبين والتوظيف الكامل لكل لاعب للخروج بالتشكيل الامثل للفريق