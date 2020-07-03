شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يختار المركز الأولمبى لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم على اختيار المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية ، وستقبال تدريب المنتخبات ، عقب عودة النشاط الرياضى وفقا لما اعلنه أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، بشكل مبدئى لحين وصول خطاب من الوزراة بأماكن التدريب المقررة لمنتخب التايكوندو ، وقال عمرو سليم أن الاتحاد سبق وخاطب وزارة الرياضة لمعرفة أماكن التدريب المقرر خضوع لاعبى المنتخب للتدريب بها، ولحين وصول رد من الوزارة فتم الاستقرار على المركز الأولمبى بشكل مبدئى .

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وقام الاتحاد بتشكيل لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، يترأس اللجنة حسن كمال طبيب الاتحاد، و رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة الكورونا.

ومن المقرر أن يتلخص دور اللجنة الطبية بالتايكوندو في مراعاة و تنفيذ التعليمات و الإجراءات اللازمة لبدء النشاط خلال شهر أغسطس المقبل بناء علي التعليمات الواردة من الجهات المختصة مع أخذ الإحتياطات اللازمة في هذا الشأن وكشف الاتحاد عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.

وأوضح اتحاد التايكوندو بأنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن التدريب وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم و سلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .