شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد طاهر أول مصرى يفوز ببطولة رياضية فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية، أول مصري يفوز ببطولة رياضية فى زمن كورونا، بعدما حقق لقب بطولة Csi lier لقفز الحواجز المقامة حاليا في بلجيكا ، وأهدى اللاعب اللقب إلى مجلس إدارة اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي .

محمد طاهر زيادة بطل إفريقيا والعرب وأحد المصنفين دوليا في الفروسية والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو تواجد خلال الفترة الماضية في هولندا كان يؤدي التدريبات الفردية بدون توقف خلال الفترة الماضية محافظا على الإجراءات الإحترازية الطبية من أجل الإستعداد لعودة البطولات.

شارك محمد طاهر زيادة في بطولة Csi lier في بلجيكا لقفز الحواجز في أول البطولات بعد عودة النشاط الرياضي ونجح في الحصول على المركز الأول الذي يضاف لسجلات الفروسية المصرية في البطولات العالمية كأول بطولة لمصر بعد عودة النشاط الرياضي العالمي.

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قال محمد طاهر زيادة ، سعيد بأنني أول رياضي مصري يحقق بطولة دولية بعد عودة النشاط الرياضي وكنت استعد خلال الفترة الماضية بجدية من أجل المشاركة بقوة ورفع راية مصر في المحافل الدولية في ظل الإستعدادات لخوض أهم الأحداث وهي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

أضاف محمد طاهر زيادة أشكر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية على دوره في دعم فرسان مصر واللعبة وأيضاً دعم الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة ونادي وادي دجلة.

أوضح محمد طاهر زيادة بطولة بلجيكا بداية نحو المزيد من البطولات التي أسعى للمشاركة فيها في الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي وليدنا خطة كبيرة في الفروسية للبطولات القادمة من أجل المنافسة عليها.