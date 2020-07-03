شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق : عدت للأهلي بعد مكالمة المايسترو وكنت أتمنى التسجيل في مباراة 6/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فاروق نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أنه انتقل للفريق الأحمر قادماً من أسكو مقابل 14 الف جنيه، مؤكداً انه انتقل للدوري التركي مقابل 400 الف جنيه سنوياً وهو سر رحيله عن الأهلي في وقتها، معلقاً :"تحدثت مع مدير الكرة في وقتها على ضرورة تعديل عقدي إلا أنه لم يتم الاستجابة لي وذهبت لحسن حمدي رئيس النادي في وقتها وابلغته بقرار رحيلي.

وقال محمد فاروق في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"لم استمر في الاحتراف سوى لمدة موسم واحد وعدت بعد أن طلب المايسترو صالح سليم مني ذلك نظراً لحاجة الفريق لجهودي ومرور الأهلي بفترة عصيبة وقتها..فقمت بالتنازل عن باقي مستحقاتي لدى النادي التركي وعدت للأهلي على الفور"

ووصف محمد فاروق مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني بالمهاجم المتميز، مؤكداً أنه يستحق كل الدعم خاصة وأنه أمل هجوم منتخب الفراعنة رافضاً انتقاده من قبل أي لاعب سابق بشكل يؤثر على مردوده داخل الملعب.

وتابع، أنه كان يتمنى احراز هدف للأهلي في مرمى الزمالك خلال مباراة 6/1 الشهيرة معلقاً :"نزلت بديل وقلت لخالد بيبو أنا عايز أجيب جول بأي طريقة وكنت أرغب في احراز هدف بأي شكل، ولذلك لم استطع التسجيل رغم انه لاحت أمامي فرصعه لا تضيع"

وأضاف محمد فاروق أن ابراهيم سعيد ابلغه بالهروب عن الأهلي للدوري البلجيكي قبل السفر بـ24 ساعة وحاولت اثنائه عن هذه الخطوة إلا أنه كان مصر على الرحيل قبل أن ينجح المايسترو صالح سليم في اعادته من جديد.

Advertisements