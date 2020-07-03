شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح ماجد سامى يضع دجلة أمام 3 سيناريوهات فى الميركاتو الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، على الأندية تطبيق نظام جديد فى الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2020 / 2021، بأن يفتح باب الانتقالات في شهر أغسطس المقبل، على الرغم من أن استكمال الموسم الحالي الذ سينطلق يوم 7 أغسطس، وأن يكون من حق الأندية بيع لاعبيها لأي نادي داخل و خارج مصر، و أن يكون من حق اللاعب المشاركة مع ناديه الجديد في الموسم الحالي ، وذلك من أجل إنعاش الأندية ماديا ومواجهة أزماتها بعد توقف الدوري استمر لأكثر من 3 أشهر.

ووافقت الأندية على هذا المقترح ويتم تجهيز خطاب من أجل إرساله إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، لمناقشته، حيث وعد مسئولو اتحاد الكرة الأندية بالرد على هذا المطلب و مدي قانونيته خاصة أن الموسم لم يتنهي إلى جانب قانونية انتقال اللاعب من نادي لأخر ومشاركته في نفس الموسم وسيتم مخاطبة الفيفا بهذا الامر.

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الفكرة التى اقترحها ماجد سامى، تصنع لفريقه 3 سيناريوهات فى الفترة المقبلة، الأولى أن يكون هناك اتفاق بين نادى أخر على شراء أحد لاعبى الفريق الدجلاوى بمقابل مادى ضخم، من شأنه أن يعود بالنفع على خزينة النادى وينعش اقتصاده الذى يعانى بسبب فترة توقف النشاط الرياضى فى الفترة الماضية فى ظل جائحة انتشار فيرس كورونا.

اما السيناريو الثانى، وهو أن يكون ماجد سامى يدرس تسويق بعض لاعبيه فى تلك الفترة لعدم الحاجة لخدماتهم وفى نفس التوقيت يستفيد من تلك الصفقات من الناحية المادية.

السيناريو الثالث يتمثل فى رغبة رئيس نادى وادى دجلة، فى دعم صفوف فريقه خلال الفترة الماضية وقبل نهاية الموسم، بحيث يستطيع أن يستعيد الفريق عافيته ويهرب من شبح الهبوط الذى يراوده حيث إنه يحتل حاليًا المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.