شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضع ضوابط خاصة بالصلاة في مسجد النادي للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح نادي المقاولون العرب بفتح المسجد الخاص بقلعة ذئاب الجبل ولكن مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها من قبل الأعضاء أو اللاعبين، واشترط مسئولو المقاولون ضرورة أن يصطحب كل فرد سجادة صلاة خاصة به، مع ضرورة ارتداء الكمامة الطبية الوقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات بين المصلين للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي كان قد تسبب في توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي.

في سياق متصل، واصل نادى المقاولون العرب عمليات التعقيم الشاملة داخل النادى، خاصة ملعب تدريب الفريق الأول وصالة الجيم وغرف اللاعبين، حرصاً على سلامة اللاعبين ووقايتهم من التعرض للإصابة بوباء كورونا المستجد، بعد العودة إلى التدريبات السبت الماضى، وخضع اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس إلى المسحة الأولى والثانية والتى جاءت نتائجها سلبية باستثناء حالة واحدة بين العمال تم عزلها بعيداً عن الفريق.

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ورفع عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، مستوى الحمل البدنى للاعبى الفريق، على مدار الأيام الماضية منذ عودة المقاولون إلى التدريبات السبت الماضى، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يستعد ذئاب الجبل لعودة الدورى خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على مكانتهم كوصيف جدول المسابقة بعد النادى الأهلى المتصدر.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.