شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يمازح شوبير بمشهد من الحرب العالمية الثالثة.. ويعلق: بهزر والله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب لاعب الأهلى والزمالك السابق إبراهيم سعيد، الإعلامى أحمد شوبير، بمشهد من فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، حيث نشر إبراهيم سعيد عبر حسابه على "انستجرام"، مقطعا من فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، والذى ظهر من خلاله الفنان أحمد فهمى فى اتصال هاتفى مع شوبير، يحكى له تفاصيل دخوله المتحف الشمع الذى تدور بداخله أحداث الفيلم، وعلق إبراهيم سعيد على الفيديو قائلا، "بهزر والله.. حبيبي يا كابتنى".



إبراهيم سعيد

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جانب من الفيديو

وكان إبراهيم سعيد، قد تقمص شخصية الفنان أحمد صلاح السعدنى فى فيلمه سطو مثلت عبر تطبيق تيك توك الذى لجأ له مشاهير الكرة لقضاء أوقاتهم فى العزل المنزلى، وقلد إبراهيم شخصية شابا يُدعى علي المراكبي (أحمد صلاح السعدني) الذي يضرب زوجته فى مشهد مضحك.

وفى وقت سابق أكد إبراهيم سعيد أن علاقته بنادى إيفرتون الإنجليزي جيدة للغاية حتى الآن، مشددًا على أنهم يتذكرونه رغم تجربته القصيرة فى الدوري الإنجليزي، وقال هيما في تصريحات تليفزيونية، "كنتب أدرب واين روني على الأهداف التى يسجلها مع إيفرتون وكنت متفاهم معه بشكل كبير للغاية خلال فترة تواجدي مع الفريق"