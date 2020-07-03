شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يضغط على بيراميدز للموافقة على انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، للضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على اتمام انتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب سبق ووقع لقلعة ميت عقبة لمدة 4 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع مسئولى الأبيض وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط، خاصة وأنه لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ويرتبط بعقد مع الفريق السماوى حتى 2023/2024 ويعتبر صفقة مميزة لوسط فريق أبناء ميت عقبة مع الثنائى فرجاني ساسي وطارق حامد.

وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، أن دونجا يقوم بالضغط على مسئولو بيراميدز لإقناعهم بالموافقة على رحيله وانتقاله لصفوف الزمالك، لاسيما وأن رغبة اللاعب كبيرة فى ارتداء القميص الأبيض بالموسم الجديد.

أضاف المصدر، أن إدارة بيراميدز لم تتلقى حتى الأن أى خطابات رسمية من أجل الحصول على خدمات دونجا، ومن المنتظر أن يتم مناقشة العرض من الناحية المادية فور تلقى المفاوضات الرسمية.

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وبدأ عماد نبيل مسيرته فى التاسعة من عمره، فى صفوف الناشئين ببلدية المحلة، وبعد الوصول إلى سن الـ13 عاما انتقل إلى جراند أوتيل، بعد 3 سنوات معهم طلب نادى الجونة ضمه، لكن ظل فى صفوف الناشئين، ولم يتم تصعيده للفريق الأول، وهو ما يتعارض مع طموح اللاعب الذى يسعى للظهور فى الدورى الممتاز، فانتقل إلى أجا، وبعد فترة قصيرة رحل وانضم إلى بنى عبيد، مقابل 20 ألف جنيه.

خلال مشاركاته مع بنى عبيد، لفت انتباه وائل حبيب المشرف على الكرة فى نادى الأسيوطى وقتها، وبالفعل انتقل للأسيوطى مقابل 40 ألف جنيه حصل عليها مسئولو بنى عبيد، وشارك فى مباريات الفريق بالقسم الثانى، ولم يمر الوقت طويلا حتى صعد الأسيوطى للممتاز بقيادة أيمن المزين، والذى كان يعتمد على دونجا بشكل كبير فى المباريات منذ ارتداء قميص الفريق، واستمر مع الفريق حتى بعد تغيير اسمه من الأسيوطى إلى بيراميدز.

إجمالى المباريات التي شارك فيها دونجا مع بيراميدز 78 مباراة، منها 59 بالدورى، و9 لقاءات أفريقية، بالإضافة إلى 10 مباريات فى كأس مصر.