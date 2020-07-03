شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3/ 7/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 3/ 7/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد حارس الزمالك قبل عودة التدريبات، ومرتضى منصور يرحب بصفحة جديدة مع الوايت نايتس ويجتمع شهريا مع جروبات الزمالك ويعلن اعتماد يوم 9 يوليو موعدا لاحتفال الزمالك بنادى القرن الحقيقي، والأهلي يتابع أزمة الـ30 ألف دولار بين أزارو و الاتفاق السعودي.

سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد حارس الزمالك قبل عودة التدريبات

كشف جهاز الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد، حارس الفريق الأبيض، بعدما خضع لها عقب متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بفيروس كورونا، على أن يجرى محمد عواد مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة للتأكد من شفائه تماماً من ذلك الفيروس قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

صور.. لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا الأولى فى النادى

خضع الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالزمالك لمسحة كورونا الأولى بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق، وتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال إجراء المسحة، والتى جاءت للاطمئنان على الفريق، أكد الدكتور محمد أسامة أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين واختبار سريع للأجسام المضادة، وكذلك المسحة الأولى "pcr"، وأضاف، "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام، حيث يتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من أكتوبر بأحد المستشفيات".

الزمالك يحدد الثلاثاء المقبل لإجراء المسحة الثانية للفريق الأبيض

حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك تحت قيادة الدكتور محمد أسامة، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى -وفقا لما قاله-، وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى. أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه تقرر إزالة أسماء بعض رموز النادى من على منشآت النادى ومنها الحدائق، لعدم تلبية دعوة النادى لحضور اجتماع المجلس مع رموز وأعضاء "جروبات" الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى. Advertisements أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه يرحب بفتح صفحة جديدة مع مجموعة الوايت نايتس، طالما ستكون في صفوف جماهير القلعة البيضاء، قائلا خلال اجتماعه برموز النادي: "نفتح صفحة جديدة مع الوايت نايتس، ومن يريد العودة لصفوف الجماهير وتشجيع الكيان نرحب به"، وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه سيكون هناك اجتماع كل شهر مع المسئولين مع الـ"جروبات" الزملكاوية لمناقشة كيفية دعم النادي والفريق. مرتضى منصور يرحب بصفحة جديدة مع الوايت نايتس ويجتمع شهريا مع جروبات الزمالك مرتضى منصور يعلن إزالة أسماء بعض رموز الزمالك وعلى رأسهم المعلم والبرنس مرتضى منصور يعلن اعتماد يوم 9 يوليو موعدا لاحتفال الزمالك بنادى القرن الحقيقي

الخطيب يستشير رئيس اللجنة الطبية بالأهلي فى "جراحة" حسين الشحات

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عقد جلسة خاصة مع الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى من أجل الحصول على "فتوى طبية" ومعرفة سر أزمة حسين الشحات الأخيرة المتعلقة بالعملية الجراحية التى أجراها اللاعب قبل أسبوعين تقريباً فى "الفتاق".

الأهلي يتابع أزمة الـ30 ألف دولار بين أزارو و الاتفاق السعودي

يتابع مسئولو الأهلي أزمة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الاتفاق السعودي لنهاية الموسم الجاري التي إشتعلت خلال الفترة الماضية بسبب رفض اللاعب تخفيض راتبه الشهري مع النادي السعودي ، وفي هذا الشأن ، قال مصدر مُقرّب من المهاجم المغربي لـ"الخليج 365" أن أزارو يتقاضى 80 ألف دولار شهرياً من الإتفاق وطلب الأخير تخفيض الراتب لـ50 ألف دولار بسبب الأزمة المالية الطاحنة التى يعاني منها النادي شأنه شأن جميع أندية ومؤسسات العالم كله على خلفية "جائحة" كورونا خاصة وأن هذه الأزمة جعلت المهاجم المغربي يُقاطع تدريبات الإتفاق خلال الايام الماضية الأمر الذي أثار أزمة بين اللاعب وناديه السعودي قبل نحو شهر من إستئناف الدوري السعودي يوم 4 أغسطس المقبل عقب توقف عدة أشهر بسبب "كورونا".

سلبية مسحة كورونا الأولي للنادي الإسماعيلي

جاءت نتيحة مسحة كورونا الأولي التي خضع لها فريق الإسماعيلي وجهازه الفني والإداري سلبية ، حيث يبدأ الدراويش تدريباته غدا السبت علي ستاد الاسماعيلية استعدادا للدوري.