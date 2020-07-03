شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يعود للمشاركة فى تدريبات بيراميدز الجماعية بعد "عزله" بسبب عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على الضوء الأخضر من الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، من أجل المشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث تم عزل اللاعب ومنعه من المشاركة فى المران الجماعى، رغم إن نتيجة المسحة الطبية الإضافية التى أجراها أثبتت سلامته، وذلك منذ أن ثُبتت إصابة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بفيرس كورونا، وكان "دونجا" مخالطًا له.

وشارك دونجا فى بعض التمرينات الخفيفة مع فريقه يوم الأربعاء الماضى، قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يومين "خميس وجمعة" على أن يشارك اللاعب بشكل طبيعى فى التدريب الجماعى مع فريقه بداية من غدًا السبت.

وكانت الساعات الماضية شهدت تردد أنباء عن توقيع دونجا لنادى الزمالك، مع وعد من مسئولى القلعة البيضاء للاعب بإنهاء الاتفاق والصفقة مع إدارة ناديه، خاصة أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، حيث يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى 2023 / 2024، وتم ذلك خلال الجلسة التى جمعته مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط.

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بدأ عماد نبيل مسيرته فى التاسعة من عمره، فى صفوف الناشئين ببلدية المحلة، وبعد الوصول إلى سن الـ13 عاما انتقل إلى جراند أوتيل، بعد 3 سنوات معهم طلب نادى الجونة ضمه، لكن ظل فى صفوف الناشئين، ولم يتم تصعيده للفريق الأول، وهو ما يتعارض مع طموح اللاعب الذى يسعى للظهور فى الدورى الممتاز، فانتقل إلى أجا، وبعد فترة قصيرة رحل وانضم إلى بنى عبيد، مقابل 20 ألف جنيه.