شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الأولي للنادي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيحة مسحة كورونا الأولي التي خضع لها فريق الإسماعيلي وجهازه الفني والإداري سلبية ، حيث يبدأ الدراويش تدريباته غدا السبت علي ستاد الاسماعيلية استعدادا للدوري ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، على وضع برنامج للتخلص من الأوزان الزائدة للاعبين فى ظل معاناة بعض اللاعبين من زيادة هائلة فى الأوزان بسبب طول فترة العزل المنزلى منذ مارس الماضى، وحدد اتحاد الكرة الاثنين المقبل موعداً لمسحة كورونا الثانية لفريق الإسماعيلى، وأخطر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد السبت موعداً لأول مران للدراويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع.

وأشرف على المسحة الخاصة بلاعبى الإسماعيلى فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، للكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر

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ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية، وغادر خماسى الدراويش الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.