شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كهربا يستعرض مهاراته على شواطئ الساحل الشمالى بـ"كرة تنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، مهاراته فى لعبة التنس، مع بعض أصدقائه على شواطئ الساحل الشمالى، حيث استغل اللاعب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها المارد الأحمر من التدريبات الجماعية، ولمدة يومين "48" لقضائها فى الساحل الشمالى، قبل أن يعود الفريق لإستئناف المران الجماعى من جديد.

ونشر كهربا مقطع فيديو عبر استورى صفحته الرسمية على "انستجرام" استعرض فى البداية مهاراته فى لعبة التنس، قبل أن يستعرض مهاراته الفنية بعد أن بدأ يداعب الكرة برأسه وقدميه.

وحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تقرير شامل عن تدريبات الفريق طوال الأسبوع الماضى والتى قادها مساعده ديفيد سيزا، وتسلم المدرب السويسرى الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك تقريراً يتضمن جميع الأمور الخاصة بالفريق، والتدريبات التى تمت خلال الأيام الأولى على مجموعتين قبل أن تُقام على مرة واحدة يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، الخميس، وغداً قبل استئنافها السبت فى الخامسة والنصف مساءً.

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وحصل فايلر من جهازه المعاون على تقرير فنى وبدنى شامل عن لاعبى الأهلى، والوحدات التدريبية التى خضع لها الفريق طوال الـ8 أيام التى تدرب فيها الفريق استعداداً لعودة النشاط الرياضى محليًا وقاريًا.

ويعود المدير الفنى لفريق الأهلى، الاثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الأهلى على الصعيدين المحلى والأفريقي، واعتمد مجلس إدارة النادى فى اجتماعه الأخير التعاقد مع فايلرلمدة موسم جديد، وذلك فى ضوء المفاوضات التى قام بها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادى بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، واستقر الأمر بعد عرض مرتجى الذى بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة فى ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله.