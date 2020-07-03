شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق : رفضت عرض الجنايني للعب ف الزمالك والصفتي كان "بيعضني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فاروق نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة ملف الكرة المصرية حاول ضمه للزمالك، إلا أنه رفض بسبب أهلاويته ولرغبته في عدم اللعب لمنافس الفريق الأحمر التقليدي، وشدد محمد فاروق أن المهاجم بشكل عام لا يخشى المدافعين ولكن العكس هو مايحدث، معلقاً في تصريحات لقناة أون تاسم سبورت :" عمرو الصفتى على طول كان بيعض فيا ويقرصنى عشان يقطع منى الكرة".

وتحدث محمد فاروق عن خلافاته مع تسوبيل مدرب الأهلى الأسبق قائلا:" خناقتى مع تسوبيل كان سببها عدم منحى الفرصة وكنت هضربه".، وعن تجربته الاحترافية في تركيا قال:" مكالمة من صالح سليم وعدلى القيعى أنهت مشوارى الاحترافى في تركيا واحترفت في تركيا جاء بالصدفة وتألقت وتنازلت عن مستحقاتى للعودة إلى الأهلى".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.