شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: "نادى القرن" ليست علامة تجارية ولن نستقوى بالجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى وهذا ليس استغلال لعلامة تجارية فهناك زمالك قلين هل أقوم برفع قضية وهناك مطاعم باسم الأندية هل سنرفع عليها قضية؟".

وتابع مرتضى منصور فى مؤتمره المنعقد مع "جروبات" الزمالك قائلا:"لن نترك قضية نادي القرن مش هنسيبها لأنها قضية حقيقية وحق آلاف الملايين اللي لسه هيتولدوا، ورفضنا نعمل مليونية لأننا مش بنستقوي بالجماهير، جماهير نادي الزمالك هى السند الأول للدولة المصرية والنادي ، طالما هناك جماهير واعية تساند النادي لن يسقط الزمالك".

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ويجتمع مرتضى منصور برموز الزمالك القدامى وأعضاء الجروبات بصاله محمد حسن حلمي في مقر القلعة البيضاء من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، شهد الاجتماع حضور العديد من رموز النادي مثل محمود الخواجة وعادل الدسوقي ومحمد رأفت وعفت نصار ومصطفى النقيب وطارق يحيى وهاني عبادة وفاروق جعفر ومدحت عبد الهادي، بجانب حضور عدد من أصحاب الجروبات الزملكاوية.

كما قال منصور: "من يروج لسحب أرض النادي بمدينة السادس من إكتوبر كاذب هناك شركة كبيره وطنيه تولت المسئولية لإنشاء فرع النادي والاستاد، وكل من يقوم بترويج تلك الشائعات سيدفع الثمن وهناك قضايا تخصهم يتم التحقيق فيها، وسيكون الحساب كبير لأن هناك قضاء عادل"، مختتما حديثه أنه لن يعمل أحد فى النادى بطريقة الابتزاز.