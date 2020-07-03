شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار "كاف".. ماذا يفعل الزمالك عندما يخوض النهائيات من مباراة واحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تفاؤله بقرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بإقامة مباريات نصف نهائى ونهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بنظام المباراة الواحدة، على أن تُقام فى أرض مُحايدة، على ملعب جابوما بالكاميرون، خلال شهر سبتمبر المُقبل، خاصة أن الأبيض نجح فى حصد الكثير من البطولات التى أقيمت من مباراة واحدة، وكان أخرهم تتويج أبناء ميت عقبة ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى البطولات التى نجح الزمالك من حصدها بعدما أقيمت من مباراة واحدة.

- 4 بطولات فى السوبر الأفريقى

توج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى 4 مرات من قبل، من أصل 5 مشاركات فى البطولة، وكانت البداية على حساب الأهلى عام 1994، حيث أقيمت المباراة بين الأبيض باعتباره فائزًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والأحمر بصفته فائزًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عن العام نفسه، وهى النسخة الأولى التى ضمت فريقين من نفس البلد للمرة الأولى.

وتفوق الزمالك بهدف دون رد أحرزه أيمن منصور فى الدقيقة الـ 86 من زمن المباراة، التى أقيمت على ملعب البنك الوطنى الأول بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا.

كما نجح أبناء ميت عقبة فى التتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب المقاولون العرب عام 1997 حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الأفريقية، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة الدولى، وانتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.

فيما توج بالسوبر الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، على حساب الوداد المغربى عام 2003، حيث شارك الأبيض فى البطولة بصفته حاملاً للقب بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، فيما شارك الفريق المغربى بصفته بطلاً لكأس الكؤوس الأفريقية عن العام ذاته.

نجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، ليتوج الفارس الأبيض باللقب للمرة الثالثة والأخيرة فى تاريخه.

وأخيرًا توج الزمالك بلقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، شهر فبراير الماضى.

- 4 بطولات فى السوبر المصرى

حقق الزمالك 4 بطولات للسوبر المصرى، منذ إقامته وذلك أعوام 2001، 2002، 2017، 2020، وكانت البداية تتويج الأبيض بأول نسخة من السوبر المصرى على حساب غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وأحرز هدفى الزمالك حازم إمام وحسام حسن، فيما أحرز محمد العتراوى، هدف المحلة.

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وتوج الزمالك بالبطولة على حساب المقاولون العرب، فى عام 2002، بهدف أسامة نبيه فى الوقت القاتل ثم توج باللقب عام 2017، على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الإمارات.

ومرة أخرى، على حساب الأهلى أيضًا فى فبراير الماضى، بالإمارات، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

- 27 بطولة كأس مصر

فيما توج الزمالك بـ 27 بطولة لكأس مصر، أعوام: " 1922، 1932, 1935, 1938, 1941, 1943, 1944, 1952, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1975, 1977, 1979, 1988, 1999, 2002, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019".

وكان أخرها تتويجه باللقب فى النسخة الأخيرة 2019 – 2020، على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

- كأس السوبر المصرى السعودى

كما توج الزمالك ببطولة كأس المصرى السعودى مرتين فى تاريخه، كان أخرهم عام 2018، على حساب الهلال السعودي.