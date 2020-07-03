مدرب مصر لليد مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
وضع الاتحاد الدولي لكرة اليد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب خلال هذا العام.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي عن جوائز الأفضل خلال هذ العام، وهي 4 جوائز، مقسمة بين أفضل لاعبة وأفضل لاعب، وأفضل مدرب في العام لفئة فرق الرجال، وكذلك لفئة فرق السيدات.
وسوف يتم غلق باب التصويت على الجوائز الأربعة يوم السبت 18 يوليو الجاري.
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في العام لفئة فرق الرجال، خمس مدربين يأتي على رأسهم الأسباني باروندو مدرب منتخب مصر، والمدرب السابق لفاردار المقدوني.
وأبرز الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة اليد في تقريره عن الإسباني باروندو، توليه تدريب منتخب مصر في مايو 2019، ثم تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في العام الماضي مع فاردارد بعد تغلبه في المباراة النهائية على حساب فيزبريم المجري بنتيجة 27-24.
وأضاف موقع الاتحاد في تقريره، أن الإسباني جارسيا بعد تحقيقه لدوري الأبطال مع فاردار وضع تركيزه مع منتخب مصر، بعد رحيله عن النادي المقدوني بعد تحقيقه للقب الأوروبي.
جدير بالذكر، أن باروندو قاد منتخب مصر للفوز ببطولة أفريقيا التي أقيمت في يناير الماضي بعد التغلب على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23، ومن ثم التأهل الى أوليمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لتقام في صيف 2021.
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