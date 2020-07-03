مدرب مصر لليد مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

وضع الاتحاد الدولي لكرة اليد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب خلال هذا العام.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي عن جوائز الأفضل خلال هذ العام، وهي 4 جوائز، مقسمة بين أفضل لاعبة وأفضل لاعب، وأفضل مدرب في العام لفئة فرق الرجال، وكذلك لفئة فرق السيدات.

وسوف يتم غلق باب التصويت على الجوائز الأربعة يوم السبت 18 يوليو الجاري.

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ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في العام لفئة فرق الرجال، خمس مدربين يأتي على رأسهم الأسباني باروندو مدرب منتخب مصر، والمدرب السابق لفاردار المقدوني.

وأبرز الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة اليد في تقريره عن الإسباني باروندو، توليه تدريب منتخب مصر في مايو 2019، ثم تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في العام الماضي مع فاردارد بعد تغلبه في المباراة النهائية على حساب فيزبريم المجري بنتيجة 27-24.

وأضاف موقع الاتحاد في تقريره، أن الإسباني جارسيا بعد تحقيقه لدوري الأبطال مع فاردار وضع تركيزه مع منتخب مصر، بعد رحيله عن النادي المقدوني بعد تحقيقه للقب الأوروبي.

جدير بالذكر، أن باروندو قاد منتخب مصر للفوز ببطولة أفريقيا التي أقيمت في يناير الماضي بعد التغلب على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23، ومن ثم التأهل الى أوليمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لتقام في صيف 2021.