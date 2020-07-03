تقارير: أوباميانج يحدد شروط البقاء في أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

حدد المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج شروطه للاستمرار في صفوف فريق أرسنال، في ظل تبقي موسم وحيد في تعاقده الحالي مع نادي العاصمة الإنجليزية.

ودخلت إدارة أرسنال في مفاوضات لتجديد تعاقد نجم الفريق الأبرز، خشية رحيله مجانًا الصيف المقبل، أو الاضطرار لبيعه بمقابل زهيد، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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وتبعًا لشبكة "ESPN" الأمريكية، أبلغ المهاجم الجابوني إدارة النادي الإنجليزي بأنه لن يقبل عقدًا جديدًا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كما اشترط الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

وتألق أوباميانج بشكل ملفت بقميص أرسنال، منذ انتقاله إلى الفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 63 هدفًا خلال 101 مباراة لعبها.

ويتصدر النجم الجابوني جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 32 جولة من عمر الموسم الحالي، برصيد 19 هدفًا، مناصفة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.