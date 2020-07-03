مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: الزمالك أجرى المسحة على نفقتنا الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن فريق الزمالك خضع للمسحة الطبية الأولى الجمعة على نفقة الاتحاد وتحت إشراف مسؤوليه.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن مسؤولو نادي الزمالك أجروا اتصالا باتحاد الكرة مساء الخميس من أجل الترتيب لعملية المسحة والتي تمت تحت نفقة كاملة من اتحاد الكرة وتحت إشراف وليد العطار المدير التنفيذي في الاتحاد.

وأكمل المصدر ان المسحة الثانية لنادي الزمالك ستكون خلال 72 ساعة وهو ما قد أعلن عنه نادي الزمالك بعد الانتهاء من المسحة الأولى والتي خضعت لها عناصر الأبيض.

اتحاد الكرة كان قد أعلن يوم الخميس أن بطولة دوري WE المصري ستعود من جديد يوم 7 من شهر أغسطس المقبل بعد توقف فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد.