مرتضى منصور: اتخذت قراراً بشأن استكمال الدوري من عدمه لكن لن أعلنه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك قرار تم اتخاذه بشأن موقف الفريق من المشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور ـ خلال اجتماعه برموز النادي في مقر القلعة البيضاء ـ: "بالنسبة لمسابقة الدوري، فهناك قرار تم اتخاذه لن أعلن عنه حتى الأن، لكنني أؤكد على أنني لن أخذل جماهير الزمالك حتى لو وصل الأمر للتقدم باستقالتي من منصبي وسأعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي التي اختارتني بأعداد غفيرة".

وشدد مرتضى منصور رسالته لجماهير نادي الزمالك على أنها الداعم الأكبر لمجلس الإدارة والنادي طوال الفترة الماضية، مطالبهم بالإستمرار في الدفاع عن كيان الزمالك ـ الذي وصفه بالعظيم ـ.