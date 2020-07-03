فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من عرض لانس.. والأهلي يتابعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" واسعة الانتشار أن ممثلي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الذي يحظى باهتمام الأهلي سخروا من العرض الذي قدمه نادي لانس الفرنسي كونه بعيد عن المقابل المادي المتوقع.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن لانس طلب التعاقد مع صاحب الـ20 عامًا الذي برز في دوري أبطال إفريقيا مقابل إعارة بقيمة 100 ألف يورو، ثم الشراء النهائي بعد دفع 400 ألف يورو في الموسم التالي، بجانب نسبة مع إعادة البيع.

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وقدم لانس راتبًا للاعب الشاب قيمته 3000 يورو فقط، وهو العرض الذي قوبل بالسخرية من ممثلي اللاعب، حيث أن قيمة اللاعب تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن منافسة لانس على اللاعب ستكون صعبة في ظل اهتمام الأهلي، والأندية التركية بالحصول على خدمات اللاعب.

وبرز المهاجم الكونغولي أخر موسمين في دوري أبطال إفريقيا واستطاع أن يسجل للفريق في النسخة الحالية 7 أهداف خلال 10 مباريات.