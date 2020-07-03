المقاولون يحسم مصير أيمن حفني ومعروف يوسف

كشف المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب، مصير لاعبا الفريق، النيجيري معروف يوسف المعار من نادي الزمالك، و أيمن حفني المعار من مصر المقاصة، مع الفريق.
قال محمد عادل في تصريحاته للوفد:" أيمن حفني لن يتمتجديد إعارته المقاولون بشكل نهائي".
وأضاف المشرف العام على فريق المقاولون العرب:" الحديث حول تجديد إعارة معروف يوسف سابق لأوانه، أمامنا شهرين وسنرى كيف ستسير الأمور ، لكن ايمن حفنيتم حسم موقفه بشكل نهائي".
يذكر أن المقاولون العرب قد ضم أيمن حفني قادما من مصر المقاصة علي سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في الانتقالات الشتوية بيناير الماضي، فيما انضم معروف يوسف إلي قلعة الذئاب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من الزمالك، في سبتمبر من العام الماضي 2019.
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