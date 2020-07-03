أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة إيقاف العداء الكيني ويلسون كيبسانج حامل الرقم القياسي العالمي السابق للماراثون لمدة 4 أعوام لمخالفته لوائح المنشطات.
وقالت وحدة النزاهة في بيان رسمي: "أوقفت محكمة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى العداءالكيني ويلسون كيبسانغ لمدة أربعة أعوام بداية من 10 يناير 2020 لعدم إبلاغه عن مكان تواجده وبسبب التلاعب عن طريق تقديم أدلة وشهادات زائفة".
وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن كيبسانج لم يبلغعن مكان تواجده خلال أربع مناسبات ما بين أبريل 2018 ومايو 2019 في حين يعني عدم الإبلاغ عن مكان التواجد ثلاث مرات في غضون 12 شهرا الإيقاف التلقائي للرياضي المخالف.
وكان كيبسانج الفائز ببرونزية الماراثون في أولمبياد لندن 2012 أوقف بصفة مبدئية في يناير الماضي لعدم إبلاغه عن مكان تواجده والتلاعب في تقديم الأدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ايقاف العداءالكيني ويلسون بسبب المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.